Il 22 maggio abbiamo partecipato al junket europeo di, il capitolo finale della saga che laha dedicato ai mutanti della Marvel, un’avventura cominciata, quasi vent’anni fa, col primodi Bryan Singer.

Nei prossimi giorni, quando saremo più a ridosso della release italiana del cinecomic fissata per il 6 giugno, pubblicheremo le interviste integrali realizzate con i vari talent presenti. Nel frattempo, vi mostriamo un estratto dalla chiacchierata fatta con il regista, produttore e sceneggiatore della pellicola Simon Kinberg che ha a che fare con Magneto and co. fin dai giorni di X-Men: Conflitto Finale.

In questa anteprima il filmmaker ci conferma che resterà attivamente coinvolto in tutti i progetti della 20Th Century Fox che erano stati confermati prima dell’acquisizione dello studio da parte della Walt Disney Company. Viene citato direttamente Poirot sul Nilo, il sequel di Assassinio sull’Orient Express diretto da Kenneth Branagh che uscirà a Natale dell’anno prossimo, ma dalle parole di Kinberg possiamo evincere che la sua attività non si limiterà a questa pellicola (d’altronde, sappiamo bene da un po’ grazie alle affermazioni di Bob Iger che la saga di Deadpool continuerà.)

Trovate il video nella parte superiore di questa pagina!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

L’uscita è prevista per il 6 giugno.