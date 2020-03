hanno una certa esperienza con le “situazioni limite” che possono mettere a repentaglio la “salute” delle persone: i due infatti, nel primo capitolo della Trilogia del Cornetto di Edgar Wright(ribattezzato L’Alba dei Morti Dementi in Italia), si sono difatti trovati nel bel mezzo di un’epidemia zombi.

Va detto che i loro rispettivi personaggi, Shaun ed Ed, prendevano una lunga serie di pessime decisioni nel corso della storia tanto che il secondo finiva addirittura per diventare un non-morto (anche se come conseguenza di uno slancio di eroismo).

Considerato che, purtroppo, tutto il mondo si trova oggi a dover arginare la diffusione del nuovo Coronavirus attenendosi il più possibile alle norme di distanziamento sociale, Simon Pegg e Nick Frost hanno pubblicato su YouTube un video atto a sensibilizzare l’opinione pubblica, in primis quella inglese che sembra non aver ancora afferrato la gravità del momento, sull’importanza dello stare a casa.

I due hanno ricreato, al telefono e ognuno a casa propria, l’iconica scena del “piano di Shaun” ribaltando completamente il tutto: se, nel film, il personaggio di Simon Pegg consigliava alla sua compagnia di “andare al pub Winchester e aspettare che tutto finisca” (finendo per causare la morte di quasi tutti i suoi amici), qua ricorda a Nick Frost che la decisione di uscire e di rinchiudersi al pub non è stata proprio il massimo e che, in questo caso, è consigliabile “starsene a casa e aspettare che la cosa finisca e, magari, fare qualche telefonata a chi si sente solo”. Il video si chiude con un ironico accenno a un ben noto fatto di cronaca di cui si è parlato tanto in Australia, quanto, appunto, in Inghilterra: la caccia ai rotoli di carta igienica.

Trovate il video nella parte superiore della pagina.

Qualche giorno fa anche il regista di Shaun of The Dead, Edgar Wright, si è ritrovato a commentare il meme relativo alla scena citata spiegando:

Questo meme scappa fuori con frequenza allarmante. Qualcuno me lo spedisce ogni giorno. Vale la pena far notare che, da una parte, l’idea di Shaun di attendere al pub Winchester la fine della crisi porta, tecnicamente, alla morte di quasi tutta la sua compagnia, ma, dall’altra, ha provato, ha cercato di fare qualcosa. Per cui quello conta. Non sono sicuro circa quello che voglio dirvi però fate attenzione là fuori, lavatevi le mano e, usando le parole di Yvonne, “Buona fortuna”.

