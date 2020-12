In occasione dell’Investor Day della Disney, qualche giorno fa, abbiamo scoperto che le voci erano vere : è in sviluppo il terzo film diche vedrà il ritorno die con Tyler Perry che debutterà su Disney+.

L’attrice è tornata a parlarne in un’intervista con Stephen Colbert al suo The Late Show, suggerendo alcuni titoli per il terzo capitolo: tra le varie proposte, “Oh My God It Still Fits” (oddio mi va ancora) e “Blacker in the Habit”.

Goldberg ha confermato che tornerà a vestire i panni di Deloris Van Cartier parlando della genesi del progetto visto che sono passati 27 anni:

Oggi la gente fa sequel a 90 anni. Sembra che tutti siano in grado di farlo, perciò ho pensato che quelle suore meritassero un’altra occasione.

Sister Act vedeva nel cast anche Maggie Smith e Harvey Keitel e incassò ben 232 milioni di dollari nel mondo, generando un sequel che incassò 57 milioni di dollari negli Stati Uniti nel 1993 e un musical di successo a Broadway.

Trovate il video del suo esilarante intervento allo show di Colbert direttamente qui in alto.

Cosa ne pensate? Vi incuriosisce l’idea di vedere un altro Sister Act? Ditecelo come sempre nello spazio riservato ai commenti!