A giugno del 2015 era arrivata la notizia di un remake di, commedia del 1992 con Whoopi Goldberg diventata un vero e proprio cult.

Ed ora a tre anni di distanza arrivano altre notizie sul progetto. Questa volta dalla stessa Whoopi Goldberg. L’attrice presente a Good Morning Britain ha infatti confermato i piani per un film di Sister Act che però non sarà né un remake né un sequel, bensì un reboot, e che molto probabilmente apparirà nel progetto in un cammeo:

Siamo andati per tutta la Disney implorando, e hanno deciso di prendere una direzione differente con Sister Act. Quindi non sarà “Sister Act 3”, sarà una nuova interpretazione di Sister Act – e immagino che comparirò in una scena, così potranno ire che ne ho fatto parte.

A scrivere il nuovo film Kirsten Smith e Karen McCullah (Ella Enchanted, 10 Cose che Odio di Te, La Rivincita delle Bionde), mentre alla produzione vi sarà Allison Shearmur (Cenerentola).

Il film originale vedeva nel cast anche Maggie Smith e Harvey Keitel e incassò ben 232 milioni di dollari nel mondo, generando un sequel (che incassò 57 milioni di dollari solo negli Stati Uniti) nel 1993 e un musical di successo a Broadway.

FONTE: CS