Ryan Reynolds è attualmente impegnato a Firenze sul set di, nuovo film d’azione di Michael Bay co-finanziato da Netflix.

In un nuovo video postato su Facebook – che potete trovare qua sopra – la star spiega perché sia bello lavorare con un filmmaker come Bay. Non una questione collegata all’azione presente nei suoi film, ma per via della calma, della quiete, dell’attenzione che viene posta sui personaggi.

Sì, insomma, grossomodo…

Le riprese si sposteranno poi a Taranto.

Basato su un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool, Six Underground verrà scritto e anche prodotto a livello esecutivo da loro.

Del cast fanno parte anche Ryan Reynolds, Corey Hawkins, Melanie Laurent, Adria Ariona, Manuel Garcia-Ruffo, Ben Hardy, Lior Raz e Dave Franco. Le riprese avranno inizio entro la fine del mese. La release su Netflix è fissata per il 2019.