In rete è approdato il trailer di, nuovo film diretto da(co-regista di The Blair Witch Project – Il Mistero della Strega di Blair).

La sinossi recita: “Nel 1987, pochi giorni dopo il suo decimo compleanno, Carl Merryweather ha scosso la comunità delle notizie locali quando ha affermato di aver ricevuto una visita da una forma di vita extraterrestre. Nonostante altri presunti avvistamenti riferiti a quella sera, le autorità scettiche hanno messo in disparte quelle affermazioni. Oggi, quasi tre decenni dopo, Carl è in missione per ricongiungersi con l’essere che chiama “lo Skyman”, non solo per dimostrare agli scettici che si sbagliano, ma anche per trovare un reale scopo alla sua esistenza”.

Del cast fanno parte Michael Selle, Nicollete Sweeney e Faleolo Alailima.

Il film sarà disponibile nei drive-in negli Stati Uniti dal 30 giugno e in VOD dal 7 luglio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Joseph Restaino, Daniel Myrick, Anthony Pernicka e William Surgeon hanno prodotto il lungometraggio. Don Miggs e Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) si sono occupati delle musiche.

Cosa ne pensate di questo trailer di Skyman? Diteci la vostra nei commenti!

FONTI: YouTube, CB