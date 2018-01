È nato su internet, si è diffuso come un meme, ed è divenuto protagonista di racconti dell’orrore e videogiochi. Si tratta di, personaggio alto e senza volto creato da Eric Knudsen in occasione di un concorso fotografico nel 2009.

Dopo il poster, sempre in esclusiva per IGN, ecco il primo trailer della pellicola horror firmata da Sylvain White (The Losers) che potete ammirarle attraverso il player qui in alto.

Nel cast troviamo Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan e Kevin Chapman. La pellicola arriverà nelle sale americane il 18 maggio.

