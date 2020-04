Come funziona?

Come annunciato ieri, questa sera commentiamo in diretta Smetto quando voglio insieme a, regista del film del 2014 che ha inaugurato la trilogia portata al cinema da 01 Distribution. Con lui ci saranno Gabriele Niola, Andrea Bedeschi e Andrea Francesco Berni che cercheranno anche di carpire qualche informazione su, il film originale Netflix del quale l’anno scorso abbiamo visitato il set a Malta

L’appuntamento è sul nostro canale YouTube alle 21:30: potrete seguire il nostro commento in diretta video streaming e commentare in tempo reale, facendo domande come durante i nostri videoblog. Non sarà ovviamente possibile né vedere né ascoltare il film all’interno della nostra diretta: potrete solo vedere il nostro commento e interagire con noi. Potete vedere il film in contemporanea con noi – è disponibile su varie piattaforme, in particolare gratis previa registrazione su Rai Play: alle 21:30 daremo a tutti il via per iniziare la visione (dando per scontato che non saremo per forza tutti sincronizzati alla perfezione).

Appuntamento quindi alle 21:30 per commentare insieme Smetto Quando Voglio con Sydney Sibilia!

