è arrivato in bome video. Per l’occasione il team di How It Should Have Ended ha realizzato un nuovo divertente video in cui ci mostra dei bizzarri finali alternativi del film di

Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

Solo: A Star Wars Story, lo ricordiamo, è disponibile dal 26 settembre in Italia in Blu-Ray 4K Ultra HD, Blu-Ray 3D Steelbook, Blu-Ray e DVD, oltre che in digitale HD.

In questo articolo trovate tutti i dettagli delle varie edizioni.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.