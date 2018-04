Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Lucasfilm ha diffuso online una nuova featurette di, lo spin-off di Guerre Stellari in uscita il 23 maggio nei cinema italiani.

Nel video, che trovate nella parte inferiore di questa pagina, potete ascoltare gli interventi del regista Ron Howard e del cast, ma anche vedere un mucchio di passaggi inediti della pellicola.

Nella parte superiore potete vedere anche uno spot inedito.

Watch a new special look featuring interviews with the cast and filmmakers of Solo: A Star Wars Story, in theaters May 25th. #HanSolo pic.twitter.com/w0uqIifGf1

— Star Wars (@starwars) 29 aprile 2018