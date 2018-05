In occasione dello Star Wars Day la Disney ha aperto le prevendite di Solo: a Star Wars Story e ha diffuso numerosi materiali del film di

Innanzitutto, qui sopra potete vedere una clip realizzata a 360 gradi (il modo migliore per vederla, quindi, è con il google cardboard o similare) che ci permette di immergerci direttamente nella partita a carte grazie alla quale – a quanto rivelato nelle ultime settimane – Han Solo otterrà il Millennium Falcon da Lando Calrissian.

Qui sotto, invece, potete vedere un nuovo spot che include alcune inquadrature tratte dalla suddetta scena, seguito da un poster che a nostro avviso supera tutti i poster realizzati per la campagna americana e internazionale del film. La locandina in questione è stata realizzata appositamente per il mercato cinese.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.