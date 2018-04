Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ragazzo, io ho girato la galassia in lungo e in largo, ho visto un sacco di cose curiose, però non ho visto niente che mi abbia convinto che esiste un’unica onnipossente “Forza” che controlla tutto quanto! Nessun campo di energia mistica controlla il mio destino. Sono soltanto dei semplici trucchi e delle idiozie.

Nella saga di, Han Solo è indubbiamente un personaggio che compie un vero e proprio percorso interiore. In, parlando sul Millennium Falcon con Luke Skywalker e con Obi-Wan Kenobi, la canaglia spaziale afferma in maniera spavalda:

Molti anni dopo, ne Il Risveglio della Forza, lo sentiamo dichiarare senza mezzi termini:

Lawrence Kasdan, che ha lavorato agli script di capitoli come L’Impero Colpisce Ancora e Il Risveglio della Forza, è stato coinvolto anche nella redazione della sceneggiatura del film di Ron Howard. A detta di Kasdan, il nuovo spin-off della saga farà luce sulle motivazioni che hanno spinto Han ad adottare un vero e proprio schermo di cinismo e di disillusione. Come affermato da Kasdan:

Nel video in alto, potete vedere un’intervista proprio a Kasdan e a suo figlio Jon, che discutono delle scelte e degli obiettivi che hanno inseguito nello scrivere le avventure del giovane Solo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.