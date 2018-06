, co-sceneggiatore di, ha da poco confermato che– attore noto al pubblico anche per una grande somiglianza con un giovane– ha effettivamente preso parte ai provini per il ruolo della giovane canaglia spaziale nello spin-off targato Lucasfilm.La produzione, semplicemente, ha preferito scegliere – alla fine –

In Adaline – L’eterna giovinezza, lo ricordiamo, Ingruber aveva prestato il volto proprio a una versione più giovane di un personaggio interpretato proprio da Harrison Ford. La grande somiglianza fisica con la star e l’aver già avuto un ruolo da “giovane Ford” avevano spinto parte dei fan a ritenere più che probabile il coinvolgimento di Ingruber nel secondo spin-off di Star Wars.

Come specificato da Jon Kasdan:

Qui di seguito il tweet di Kasdan:

Anthony Ingruber DID audition for Chris & Phil, along with hundreds of other talented actors. But special attention was given to Anthony because we HAD heard about him from fans and admired his work in Adeline. Ultimately Alden won the part & personally I love what he did with it

— Jon Kasdan (@JonKasdan) 31 maggio 2018