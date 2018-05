Come potresti non essere pansessuale nello spazio? Puoi avere un rapporto sessuale con chiunque. Non credo affatto sia qualcosa di strano. In sostanza [Lando] corre dietro un po’ a chiunque. Se sei nello spazio, in qualche modo direi che tutte le porte sono aperte! Non è questione di uomini o donne, ma più o meno di qualsiasi cosa. Chi se ne importa? Divertiti là fuori!

In una recente intervista al cast di, è stata chiesta aqualche delucidazione sull’approccio al personaggio del giovane Lando Calrissian. Dal momento che già in passato Glover ha specificato che, nel film, Lando flirterà “un po’ con chiunque”, alla domanda se il personaggio possa essere definito come pansessuale l’attore ha dichiarato:

Con “qualsiasi cosa” Glover intende, come già specificato in passato, la possibilità di avere un qualche genere di interesse anche per i droidi. Il film, come trapelato da qualche anticipazione, dovrebbe contenere qualche curioso scambio di battute tra Lando e un’intelligenza artificiale.

Potete vedere l’intervista al cast nel video in alto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonte: SiriusXM