In esclusiva per ScreenRant.com è approdato in rete un video tratto dal dietro le quinte di, la pellicola di Jeff Fowler con Jim Carrey, James Marsden e Ben Schwartz come doppiatore della mascotte della SEGA.

Il video in questione ci mostra proprio Ben Schwartz e la sua preparazione vocale e non per la parte di Sonic.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Questa la sinossi ufficiale:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

Il film è arrivato nelle nostre sale il 13 febbraio.

