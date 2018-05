La Annapurna ha diffuso online il nuovo red band trailer e un poster di Sorry to Bother You, film scritto e diretto da Boots Riley in uscita nelle sale americane il 6 luglio.

La pellicola, ambientata ad Oakland, segue le vicende di Cassius Green (Lakeith Stanfield), un impiegato di telemarketing che trova la “magica chiave” per il successo professionale, fatto che lo spinge in un macabro universo.

Il gremito cast è composto da Lakeith Stanfield (Scappa – Get Out), Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Armie Hammer, Patton Oswalt, Steven Yeun, Terry Crews, David Cross, Danny Glover, Omari Hardwick, Marcella Bragio,Tom Woodruff Jr., Kate Berlant, Jermaine Fowler, Robert Longstreet e Teresa Navarro.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina e il poster qua sotto: