Entertainment One ha diffuso online il primo trailer di, nuovo film discritto da Paul Laverty con protagonisti Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone e Katie Proctor (qui potete leggere la nostra recensione dal Festival di Cannes ).

La pellicola approderà prossimamente nelle nostre sale grazie a Lucky Red.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Newcastle. Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il crack finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura