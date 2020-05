Si intitola Sotto il sole di Riccione il primo film originale nato dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset annunciata l’anno scorso : oggi è arrivato il primo trailer della commedia, prodotta da Lucky Red e realizzata da New International e in arrivo sulla piattaforma streaming il 1 luglio.

Alla regia del film YouNuts!, il duo composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, già noti nell’industria musicale italiana per collaborazioni con cantanti come Giorgia, Gianna Nannini, Marco Mengoni, Salmo e Jovanotti e che qui sono al loro esordio con un lungometraggio. Scritto da Enrico Vanzina insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca, il film vanterà una colonna sonora scritta da Tommaso Paradiso (come il titolo può lasciare immaginare) e Matteo Cantaluppi.

Questa la sinossi:

Nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, d’estate arrivano ragazzi da tutta Italia. Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze. Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato) playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia.

Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia. Con la regia degli YouNuts!, al ritmo dalle romantiche canzoni dei Thegiornalisti, da Completamente a Sotto il Sole di Riccione e con l’amichevole partecipazione di Tommaso Paradiso, il gruppo di ragazzi passerà un’estate indimenticabile.

Nel cast del film Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotini Peluso, Claudia Tranchese, Lorenzo Zurzolo, Giulia Schiavo, Maria Luisa de Crescenzo, Sergio Ruggeri e Rosanna Sapia, con la partecipazione di Tommaso Paradiso, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.