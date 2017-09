Sphero, l’azienda tecnologica che ha dato vita alle versioni telecomandate dei droidi – in versione mini – diR2-D2, BB-8 e BB-9E ( qui trovate tutte le informazioni al riguardo ), ha lanciato sul mercato un nuovo dispositivo: Sphero Mini.

Sphero Mini è una piccola sfera robotica delle dimensioni di una pallina da ping-pong che sfrutta una nuova tecnologia chiamata Face Drive.

Qui di seguito trovate il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni sul prodotto mentre in cima alla pagina è presente un video introduttivo:

Sphero lancia una Mini pallina robotica

Per muovere, giocare, imparare a codificare e molto altro.

Boulder, COLO. 29 Settembre 2017 ‒ Sphero, azienda leader del mondo Connected Play, annuncia oggi il lancio di Sphero Mini, una minuscola palla robotica app-enabled. Questa pallina piena di tecnologia ha circa le stesse dimensioni di una pallina da ping pong e deriva dall’idea originale della sfera robotica, Sphero 2.0, lanciata nel 2013.

Una minuscola innovazione:

Caratteristica unica di Sphero Mini è un nuovo modo di giocare usando le espressioni facciali. Face Drive™ traccia espressioni quali sorrisi, bronci, occhiolini, inclinazioni della testa e altro per controllare il robot. Altre funzioni di Sphero Mini includono:

Condurre:

Muovete Mini usando diverse modalità con la app Sphero Mini – Joystick, Tilt,

Slingshot o Face Drive.

Giocare:

Sphero Mini può essere usata con la app come video game controller. Ci sono tre giochi con altri aggiornamenti in arrivo:

1. Exile II: usate Mini come controller per muovere e sparare alle navi spaziali.

2. Lightspeed Drifter: comandate una futuristica nave da competizione dentro un tunnel con Mini.

3. Round Trip: ruotate Mini per distruggere un poligono di “bricks”.

Coding:

Scaricate Sphero Edu app e programmate Sphero Mini disegnando, trascinando blocchi o scrivendo codici, tutto con Javascript (disponibile nella Sphero Edu app a partire da ottobre 2017).

Involucro:

Involucro colorato, intercambiabile e disponibile in cinque colori: blu, verde, rosa, arancione e bianco.

Tecnologia piccola piccola:

● 10M di raggio, connesso via Bluetooth

● Ricarica con micro USB – inclusa

● Luce LED per tutti i colori

● Giroscopio & Accelerometro

● Si ricarica in un’ora, ci giochi per 45 minuti

● Compatibilità iOS 10+ & Android 5.0+

● Altezza: 42mm / Larghezza: 42mm / Peso 46g

● Velocità massima 1m/s

● Accessori – coni e birilli in miniatura – inclusi

Sphero Mini incapsula la tecnologia che il nostro team ha sviluppato e perfezionato nel corso degli anni su una scala più piccola, incrementando allo stesso tempo l’esperienza di gioco”, ha dichiarato Paul Berberian, CEO di Sphero. “Quest’ultima aggiunta alla linea di prodotti Sphero è una testimonianza del nostro impegno nel continuare a far progredire il mondo del Connected Play”.

Sphero Mini sarà disponibile a partire dal 29 settembre su Sphero.com, Amazon.it e presso UniEuro, MediaWorld e altri retailer selezionati, al prezzo di €59.99.

Per maggiori informazioni e materiale, visitate brandfolder.com/spheromini.