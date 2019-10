Il Daily Bugle di J Jonah Jameson ci regala un nuovo scoop relativo al ruolo dinei momenti finali della vita di Mysterio.

Grazie al filmato, che trovate qua sopra, è possibile vedere la vera faccia dell’Arrampicamuri e il suo vero ruolo nell’attaco avvenuto a Londra.

Ovviamente si tratta di un nuovo contenuto promozionale dell’edizione home video di Spider-Man: Far From Home che la Sony ha affidato al neonato canale YouTube del Daily Bugle (che trovate qui).

Qualche settimana fa era anche stato condiviso il video dell’attacco al Tower Bridge di Londra girato, durante la fuga, da Flash Thompson (Tony Revolori). Nel pubblicare il contenuto, il sito di J. Jonah Jameson sottolinea che l’unico ad aver combattuto strenuamente ed eroicamente contro l’elementale è stato… il grande Mysterio!

Vi ricordiamo che in base al nuovo accordo fra Sony e Disney, si prevede che la Disney finanzi il 25% del budget della nuova pellicola dell’Uomo Ragno ricevendo in cambio il 25% degli incassi, mentre la Sony continuerà a ricevere una commissione per la distribuzione.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.