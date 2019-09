In occasione dell’uscita americana in Digital HD di, il film di Jon Watts con Tom Holland , Jake Gyllenhaal e Zendaya ormai celebre per essere tanto il tassello conclusivo della Fase 4 dell’Universo Cinematografico della Marvel, quanto l’ultimo realizzato in partnership fra la Casa delle Idee e la Sony, sono approdate in rete ben dieci scene tratte dal film.

Grazie a Fandango Movieclips possiamo rivivere alcuni momenti topici della pellicola uscita nei cinema lo scorso luglio.

Potete trovare una scena, la prima, nella parte superiore della pagina, le altre qua sotto.

Buona visione!

Tutte le informazioni su Spider-Man Far From Home

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.