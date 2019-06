È Michael Giacchino ad aver scritto la colonna sonora di. Il compositore è stato chiamato a lavorare al film dopo aver scritto quella di, e ora sul suo canale YouTube è stato pubblicata una prima traccia che potete ascoltare qui sopra.

Intitolata “Far From Home Suite Home” (un gioco di parole tra “suite” e “home sweet home”, e cioè “casa dolce casa”), è la prima traccia, dura otto minuti e combina vari temi musicali tra cui quello di Mysterio, realizzato con i sintetizzatori.

Come noto, Giacchino ha anche ripreso la musica della serie tv di Spider-Man nella colonna sonora (già dal primo film), d’accordo con Kevin Feige dei Marvel Studios.

Qui sotto potete leggere la trackilist completa, l’album della colonna sonora sarà disponibile a partire dal 28 giugno:

Far From Home Suite Home (8:27) It’s Perfect (0:30) World’s Worst Water Feature (7:30) Multiple Realities (3:32) Brad to the Drone (3:32) Change of Plans (2:28) Night Monkey Knows How to Do It (0:19) Mr. One Hundred and One (3:20) Prague Rocked (3:43) Who’s Behind Those Foster Grants (2:57) Power to the People (3:33) Personal Hijinks (3:53) Praguenosis: BAD (1:08) A Lot of ‘Splaining to Do (2:14) The Magical Mysterio Tour (3:21) Taking the Gullible Express/ Spidey Sensitive (5:07) Gloom and Doom (4:16) High and Flighty (2:20) An Internal Battle (1:50) Happy Landings (2:58) Tower of Cower (5:12) Bridging the Trap (1:58) Bridge and Love’s Burning (2:50) Swinging Set (1:47) And Now This… (0:58)

Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

