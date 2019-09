In occasione dell’arrivo dinel mercato home video statunitense, la Sony ha diffuso online una scena eliminata dal cinecomic.

Potete vederla nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che alcune ore fa, la Casa di Topolino e la Sony hanno annunciato di aver trovato un nuovo accordo per produrre insieme il sequel di Spider-Man: Far From Home ambientato ancora una volta nell’universo cinematografico Marvel. Poi è anche arrivata la conferma dalle pagine di Deadline che Jon Watts è in fase di trattative finali per occuparsi nuovamente della regia.

Stando a questo nuovo contratto siglato fra le due compagnie, si prevede che la Disney finanzi il 25% del budget della pellicola ricevendo in cambio il 25% degli incassi, mentre la Sony continuerà a ricevere una commissione per la distribuzione.

SPIDER-MAN: CRONACA DELLA DISPUTA TRA SONY E MARVEL