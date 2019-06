ha preso parte al piccolo segmento “Rescue Dog Rescue” durante il suo intervento nello show di Stephen Colbert mentre stava promuovendo

Il giovane attore si è improvvisato “promoter” per trovare la casa ad un piccolo cucciolo. Durante il suo intervento ha dato un nome molto particolare ad un piccolo cane:

Questo è il mio amico J. Bone-ah Jameson. Un giornalista veterano e un vero cacciatore di storie. Può annusare e scovare qualsiasi storia, purché si trovi sul sedere di un altro cane.

Il nome fa riferimento ovviamente a J. Jonah Jameson, editore del quotidiano Daily Bugle che deve ancora entrare a far par parte del moderno Universo Cinematografico Marvel ma che è già stato interpretato sul grande schermo nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi da J.K. Simmons.

Trovate il video completo nella parte superiore della pagina.

Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i tre attori insieme per un progetto? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB