Per indossare i panni di Spider-Mansi è ovviamente allenato duramente per sostenere ritmi fisici consistenti.

Tuttavia il giovane attore non sembrava essere preparato sufficientemente ad un allenamento in palestra con il suo collega Jake Gyllenhaal, che nel cinecomic Spider-Man: Far From Home veste i panni di Mysterio.

Durante lo show di Stephen Colbert Holland ha raccontato di quando era in Cina per promuovere il cinecomic insieme a Gyllenhaal. Quest’ultimo ha proposto a Holland di fare un piccolo allenamento in palestra:

Siamo stati in Cina recentemente e Jake mi ha chiesto se volevo andare in palestra, e ad essere onesto non volevo proprio andare. [..]. Quindi, andiamo in palestra, iniziamo ad allenarci. Stiamo facendo esercizi per gli addominali, per le gambe, poi si gira verso di me e mi dice “Tom, vuoi salire sul tapis roulant e riscaldarci?”, e io ero tipo “Riscaldarci? Sto per arrostire amico” Sono sfinito!”.

Un semplice allenamento in palestra si è trasformato in una sfida all’ultimo miglio per il giovane attore, tanto che il giorno dopo ad un incontro stampa è arrivato con le gambe distrutte.

Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

