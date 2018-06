In una delle sue ultime interviste, concessa durante lo Show di Jimmy Kimmel,ha rivelato di aver ingaggiato un suo sosia per andare alla prima di. Nel film, l’attore e comico interpreta Wilson, insegnante della Midtown School of Science and Technology.

Nel video in alto, potete vedere l’intervento di Buress nel quale l’attore spiega come sia riuscito a mettere su una curiosa – ed evidentemente efficace – burla ai danni dei responsabili della serata di Los Angeles.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB