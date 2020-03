Come sapete, dal 14 al 26 marzo su Sky Cinema arriva l’Uomo Ragno : un canale dedicato ai film con protagonista Peter Parker, dalla trilogia di Sam Raimi, agli Amazing Spider-Man, fino alla prima tv ‘Spider-Man: Far From Home’ e a Venom. Lo trovate sul canale 303 e come collection on demand e su Now Tv ( maggiori informazioni qui )!

Per l’occasione, ogni giorno ripercorreremo tutto il franchise insieme a Francesco Alò: oggi tocca a Spider-Man: Homecoming, il primo dei due film di Jon Watts uscito nel 2017. Non perdete l’occasione di rivederlo!

Tutte le informazioni e, giorno dopo giorno, tutti i nostri speciali nella nostra pagina dedicata.

I film saranno:

Spider-Man Spider-Man 2 Spider-Man 3 The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 2: il Potere di Electro Spider-Man: Homecoming Venom Spider-Man: un Nuovo Universo Spider-Man: Far From Home

SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017) – SPECIALE: IL PODCAST