Spider-Man: Homecoming, un video saggio analizza una particolare sequenza del cinecomic

Uno dei più grandi colpi di scena dicoinvolge i personaggi di Peter Parker (Tom Holland) e di Adrian Toomes (Michael Keaton) verso la fine del film.

Il canale You Tube Lessons from the Screenplay ha realizzato un nuovo video saggio per la rubrica “One Marvelous Scene” analizzando i dettagli di quella scena piena di tensione con i due personaggi in auto.

Potete vedere il video qua sopra.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.