Ora che il Multiverso Marvel è stato sdoganato al cinema, vedremo mai insieme i Peter Parker di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland?

Quando lo abbiamo chiesto alla leggendaria produttrice Amy Pascal qualche giorno fa la sua risposta è stata all’insegna del “mai dire mai”.

Non sappiamo se questo “What if…” diventerà mai realtà sul grande schermo, ma, nel mentre, Nerdist ha confezionato un video mash-up che riunisce proprio i tre Spider-Man degli attori che lo hanno finora interpretato sul grande schermo.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.