La 20th Century Fox ha pubblicato online il nuovo trailer di(Spies in Disguise), il nuovo film animato targato Blue Sky Studios.

In lingua originale i due protagonisti sono doppiati da Will Smith e Tom Holland; nel nuovo trailer è presente il nuovo singolo Then There Were Two di Mark Ronson e Anderson Paak che farà parte dell’album “Mark Ronson Presents The Music Of Spies In Disguise“.

Diretta da Troy Quane e Nick Bruno , la pellicola arriverà nei cinema a Natale.

Ecco la sinossi ufficiale:

Lance e Walter: il primo è una spia cool e affascinante, mentre l’altro è un nerd, che inventa i fantastici gadget che proprio Lance usa nel suo lavoro. Le loro vite saranno unite da un evento straordinario, che permetterà loro di imparare a fare affidamento l’uno sull’altro come mai prima d’ora per salvare il mondo.

Nel casto ve lo foste perso, qui trovare il primo trailer italiano di Spie sotto copertura. Che ne dite invece del nuovo?

Il film è prodotto dalla Fox Animation, dai Blue Sky Studios e dalla Chernin Entertainment.

Nel cast troviamo Will Smith, Tom Holland, Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka.

Holland di recente ha prestato la voce anche per un altro film d’animazione, il Disney-Pixar Onward, che arriverà al cinema il 5 marzo 2020. Accanto a lui nel cast vocale anche Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus e John Ratzengerger.