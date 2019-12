In vista dell’uscita nelle sale di(Spies in Disguise), il nuovo film animato targato Blue Sky Studios,ha condiviso sul suo canale You Tube un video in cui lui e(entrambi doppiatori originali del film) cercano di fuggire da una Escape Room.

Come sarà andata a finire? Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Lance e Walter: il primo è una spia cool e affascinante, mentre l’altro è un nerd, che inventa i fantastici gadget che proprio Lance usa nel suo lavoro. Le loro vite saranno unite da un evento straordinario, che permetterà loro di imparare a fare affidamento l’uno sull’altro come mai prima d’ora per salvare il mondo.

Il film è prodotto dalla Fox Animation, dai Blue Sky Studios e dalla Chernin Entertainment.

Nel cast troviamo Will Smith, Tom Holland, Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka.

Holland di recente ha prestato la voce anche per un altro film d’animazione, il Disney-Pixar Onward, che arriverà al cinema il 5 marzo 2020. Accanto a lui nel cast vocale anche Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus e John Ratzengerger.

FONTE: CB