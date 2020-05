ha organizzato una speciale rimpatriata da remoto per il cast di, il film di Ron Howard arrivato al cinema del 1984.

All’evento hanno partecipato Tom Hanks, Daryl Hannah, Eugene Levy, Ron Howard e una serie di ospiti speciali che trovate nel video qui in alto.

Questi incontri – dal titolo Reunited Apart – sono organizzati da Gad a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Center for Disaster Philanthropy vista l’emergenza Coronavirus.

C’è stata poi una parte dedicata al ricordo di John Candy, scomparso già da molti anni, per cui è stato coinvolto un amico di Josh Gad, Ryan Reynolds.

Questa la sinossi del film:

Dall’età di 8 anni Alan Bauer è ossessionato dal vago ricordo di una piccola sirena che l’ha salvato mentre stava per annegare. Vent’anni dopo, in seguito ad un incidente in barca, Alan ritrova la creatura amata. Ci sono tutte le premesse per una bella storia d’amore tanto più che lui ha il cuore…

Dopo Splash, qual è il film di cui vorreste vedere una rimpatriata virtuale grazie a Josh Gad? Ditecelo nei commenti!