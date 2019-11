La Paramount Pictures ha diffuso il primo, esilarante di trailer di(nuovo titolo del film), in cui compare anche nientemeno che: la star di John Wick interpreta “Saggio”, è fatto di saggina e dispensa consigli alla simpatica spugnetta che tanto per cambiare si è imbarcata in un viaggio insieme a Patrick per ritrovare Gary. Insieme, si ritroveranno ad Atlantic City, al tempo stesso una città perduta e di perdizione.

Potete vedere il trailer qui sopra, o in inglese qui sotto:

Ecco invece due poster:

Spongebob - poster

Spongebob - poster



La sinossi ufficiale:

SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della gang di Bikini Bottom tornano sul grande schermo in SpongeBob – Amici In Fuga. Dopo che la sua lumaca di mare domestica Gary viene rapita, lui e Patrick si imbarcheranno in un’epica avventura per riportare Gary a casa. Mentre affrontano i momenti piacevoli e pericolosi di questa esilarante missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici proveranno che non c’è nulla di più potente di una vera amicizia.

Diretto da Tim Hill, sceneggiatore della serie, il film è stato realizzato per la prima volta in CGI anche se resta ben evidente il sapore 2D, e come avrete notato dal cammeo di Keanu Reeves anche stavolta vi saranno inserti in live action dopo David Hasselhoff nel film del 2004.

Sappiamo che la pellicola “avrà dei riferimenti al film di cui ricorda il titolo (La Vita è Meravigliosa di Frank Capra), ma sarà soprattutto la storia delle origini di SpongeBob”, che quest’anno ha compiuto 20 anni. “Per la prima volta in assoluto scopriremo come la piccola spugna incontrò il resto della gang di Bikini Bottom al campeggio estivo. Le scene d’apertura del film saranno ambientate proprio a Camp Coral, quando tutti i protagonisti si incontrarono per la prima volta.”

Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora, che includerà anche canzoni di grandi nomi della musica internazionale.

Ricordiamo che SpongeBob: Fuori dall’Acqua, uscito nel 2015, ha incassato ben 325 milioni di dollari in tutto il mondo. L’uscita di The SpongeBob Movie: Sponge on the Run è prevista per il weekend del Memorial Day a maggio 2020.

