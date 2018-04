In un video pubblicato da TMZ,ha pubblicamente rispedito al mittente quanto riportato di recente da una parte della stampa di settore americana non tanto in merito alle sue condizioni di salute, quanto invece alla presunta malafede delle persone a lui più vicine. Nelle ultime settimane hanno difatti iniziato a rincorrersi voci preoccupanti circa le condizioni di Lee, che secondo diverse fonti sarebbe vittima di sfruttatori (le accuse vanno dalla figlia J.C. Lee al suo attuale collaboratore e badante) i quali nel corso dei mesi avrebbero addirittura perpetrato estorsioni, furti e abusi ai suoi danni. Negli ultimi giorni, a preoccuparsi pubblicamente delle condizioni di Lee sono stati nomi come Neal Adams e Mark Waid (ve ne abbiamo parlato qui ) e, nelle ultime ore, anche Kevin Smith

Nel video (che potete vedere in alto o a questo link), Lee ha specificato che quanto riportato di recente da varie testate americane in merito alle persone a lui vicine è falso ed è basato su calunnie e dicerie per nulla supportate da prove concrete.

Come dichiarato da Lee:

Salve, sono Stan Lee e vi parlo a nome mio e del mio amico Keya Morgan. Dunque, avete pubblicato su di me, sul mio amico e su altre persone quanto di più odioso possa esistere. Materiale che è assolutamente falso, basato su vere e proprie calunnie. Roba per la quale vi farò una fottuta causa non appena mi sarà possibile. Avete accusato me e i miei amici di fare cose talmente irrealistiche e incredibili che non so davvero cosa aggiungere. È come se ci fosse una vendetta personale da parte vostra contro di me e contro le persone con le quali lavoro. Beh, volevo giusto farvi sapere che spenderò ogni penny che ho per mettere fine a tutto questo e farvi pentire di esservi accaniti contro un solo uomo senza uno straccio di prova, senza assolutamente niente. Avete semplicemente deciso che c’è qualcuno che mi sta usando e vi siete messi a pubblicare questo genere di cose. Sto per assumere i migliori avvocati che posso permettermi e voglio che sappiate che se non la smettete di pubblicare questa roba e se non ritrattate tutto pubblicamente, vi farò una fottuta causa.

Fonte: TMZ