Come sappiamoè apparso in un ruolo abbastanza rilevante nei panni di un anziano Spock in, il film del 2009 di J.J. Abrams. La versione giovane del personaggio è stata interpretata nel lungometraggio da, tuttavia il canale You Tube Jarkan ha voluto inserire il volto di Nimoy su quello di Quinto in un video deepfake.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale del film del 2009 diretto da J.J. Abrams:

Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione e’ quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di nuove civiltà, e di giungere arditamente dove nessun uomo e’ mai giunto prima d’ora. Il giovane capitano Kirk ed il suo equipaggio stanno per affrontare le loro prime missioni a bordo dell’astronave Enterprise…

Del cast del film fanno parte Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Simon Pegg, Winona Ryder, Zoe Saldana Karl Urban, John Cho, Bruce Greenwood, Ben Cross, Anton Yelchin, Leonard Nimoy, Greg Ellis, Chris Hemsworth, Jennifer Morrison, Clifton Collins Jr., Rachel Nichols, Jimmy Bennett e Akiva Goldsman.

Star Trek, diretto da JJ Abrams e scritto da Alex Kurtzman e Robert Orci, è uscito l’8 maggio 2009.

Cosa ne pensate di questo video deepfake di Star Trek di J.J. Abrams? Diteci, come sempre, la vostra nei commenti!

FONTE: Youtube