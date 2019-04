Laè quasi ai nastri di partenza.

Fra i vari appuntamenti in cartellone, c’è anche il panel, previsto per venerdì 12 aprile, dedicato ai 20 anni dei prodotti targati LEGO Star Wars.

Per l’occasione, la multinazionale danese del mattoncino ha messo in commercio delle speciali riedizioni di set pensati appositamente per celebrare la ricorrenza cominciata all’epoca dell’uscita dell’Episodio I.

Li trovate tutti qua.

A seguire trovate anche il comunicato stampa diffuso dall’ufficio stampa italiano della LEGO, mentre nella parte superiore della pagina potete vedere il video con la timeline ufficiale di LEGO Star Wars.

Le più grandi battaglie costruite dal 1999 – per celebrare i 20 anni dei fan di LEGO® Star Wars ™

Il Gruppo LEGO alza le spade laser per brindare ai fan che hanno decretato per il successo planetario di LEGO® Star Wars ™, lanciando per quest’occasione cinque nuovi set in edizione speciale, celebrativi dell’anniversario. Vent’anni fa, in una galassia lontana lontana, la collaborazione di LEGO® Star Wars ™ è entrata nelle vite di milioni di bambini e fan in tutto il mondo. Oggi, il Gruppo LEGO festeggia il 20° anniversario della gamma tanto amata che continua ad unire i fan di tutte le età e ha ispirato alcune delle più grandi battaglie mai costruite. LEGO Star Wars è stato il primo franchising del Gruppo LEGO e da allora è rimasto uno dei più popolari, consentendo ai fan di generazioni e nazionalità diverse di sfidarsi in favolose e impegnative costruzioni. Circa 700 set diversi (tra cui 1.000 minifigure LEGO Star Wars), cinque videogiochi, diverse serie televisive e web e un’abbondanza di altri articoli divertenti sono stati rilasciati dal lancio iniziale. Jens Kronvold Frederiksen, direttore creativo di LEGO Star Wars, ha dichiarato: “I mattoncini LEGO e Star Wars sono una collaborazione da sogno grazie a una delle comunità di fan più forti che continua a ispirarci e sfidarci a spingerci oltre i confini. Questo traguardo ventennale testimonia le avventure LEGO Star Wars che i nostri fan hanno realizzato, immaginato, combattuto e soprattutto condiviso con noi per due decenni. Vent’anni dopo, la Forza è ancora con noi e c’è ancora molto altro in arrivo. “

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars



La nuova edizione della Star Wars Celebration si terrà a Chicago dall’11 al 15 aprile presso il McCormick Place, il più grande centro congressi d’America.

Questo l’elenco degli ospiti confermati sinora:

Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), IanMcElhinney (Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), Donald Faison (Star Wars Resistance), Jason Isaacs (Star WarsRebels), Vanessa Marshall (Rebels), Myrna Vellasco (Resistance), Michael Pennington (L’Attacco dei Cloni), Tom Kane e Catherine Taber (Star Wars: the Clone Wars) e Dee Bradley Baker (The Clone Wars, Rebels e Resistance), Tamuera Morrison (Jango Fett e il Comandante Cody nell’Attacco dei Cloni e nella Vendetta dei Sith), Ian McDiarmid (Palpatine), Brian Herring (l’animatore di BB-8), Mark Dodson (voice actor che ha dato la voce, fra gli altri, a Salacious B. Crumb e altri alieni e Stormtrooper), Billy Dee Williams (Lando) e Alan Tudyk (K-2SO), Oscar Isaac (Poe Dameron), Ray Park (Darth Maul).