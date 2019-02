Lando Calrissian e il droide K-2SO saranno alla Star Wars Celebration di Chicago.

Il sito ufficiale di Star Wars ha difatti reso noto che Billy Dee Williams e Alan Tudyk parteciperanno come ospiti all’attesissima cinque giorni nella metropoli dello stato dell’Illinois.

Confermata anche la presenza di Freddie Prinze Jr. e Taylor Gray, Kanan e Ezra in Star Wars Rebels nonché di alcuni talent “secondari” quali Anthony Forrest, lo stormtrooper che su Tatooine è stato gabbato dai trucchetti mentali Jedi di Obi-Wan Kenobi, John Morton, Dak, co-pilota dello snowspeeder di Luke Skywalker’s durante la battaglia di Hoth, e due ufficiali dell’Impero, Julian Glover, il Generale Veers e Michael Culver, il capitano Needa.

Questi nomi si aggiungono ai già confermati Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), IanMcElhinney(Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), Donald Faison (Star Wars Resistance), Jason Isaacs (Star WarsRebels), Vanessa Marshall (Rebels), Myrna Vellasco (Resistance), Michael Pennington (L’Attacco dei Cloni), Tom Kane e Catherine Taber (Star Wars: the Clone Wars) e Dee Bradley Baker (The Clone Wars, Rebels e Resistance), Tamuera Morrison (Jango Fett e il Comandante Cody nell’Attacco dei Cloni e nella Vendetta dei Sith), Ian McDiarmid (Palpatine), Brian Herring (l’animatore di BB-8) e Mark Dodson (voice actor che ha dato la voce, fra gli altri, a Salacious B. Crumb e altri alieni e Stormtrooper).

L’edizione 2019 della Star Wars Celebration, la convention dedicata a tutti i fan di Star Wars, si terrà dall’11 al 15 aprile al McCormick Place di Chicago.