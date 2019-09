La divisione nazionale della Disney ha diffuso i dettagli sull’evento in Live Stream, previsto per il 26 settembre, dedicato al Triple Force Friday, il giorno in cui verranno svelati i nuovi prodotti su licenza ispirati a Star Wars.

Un annuncio globale che vedrà, come protagonisti, gli attori e le attrici della saga, dai film alle serie TV passando per i videogiochi.

Nella parte superiore di questa pagina trovate il promo di questa live che si terrà in diretta da Londra.

Londra — 24 settembre 2019 — Diverse generazioni di attori del mondo di Star Wars si uniranno questo giovedì per un evento livestream mondiale su youtube che darà inizio ad un countdown di sette giorni verso il Triple Force Friday, giorno in cui arriveranno sugli scaffali di tutto il mondo i nuovi prodotti ispirati all’atteso nuovo episodio della saga di Star Wars, della nuova serie live action e del nuovo videogioco.

Il 26 settembre alle ore 20:00 (ora italiana), i fan di tutto il mondo potranno sintonizzarsi su www.youtube.com/StarWars per vedere l’evento in diretta streaming dai Pinewood Studios di Londra dove è stato girato Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Attraverso una serie di interventi trasmessi in diretta o registrati, un gruppo di attori, storici e nuovi, del mondo di Star Wars svelerà i nuovi prodotti che arriveranno sul mercato il 4 ottobre in occasione del Triple Force Friday. Una gamma inedita ispirata ai tre nuovi contenuti originali del mondo Star Wars in arrivo prossimamente:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker: l’attesissimo capitolo finale della saga di Skywalker che arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019;

The Mandalorian: la prima serie in live action di Star Wars in assoluto che debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre in esclusiva su Disney+, la nuova piattaforma streaming di The Walt Disney Company;

Star Wars Jedi: Fallen Order: il nuovo videogioco d’avventura firmato Respawn Entertainment in uscita il 15 novembre.

Tra gli attori di Star Wars che parteciperanno all’annuncio globale figurano: Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbecca), Keri Russell (Zorii Bliss), Naomi Ackie (Jannah), Kelly Marie Tran (Rose), Pedro Pascal (Il Mandaloriano in The Mandalorian), Gina Carano (Cara Dune in The Mandalorian) e Cameron Monaghan (Cal Kestis in “Star Wars Jedi: Fallen Order”). Gli spettatori della diretta streaming potranno inoltre seguire la premiere mondiale del trailer del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, insieme ad altre sorprese speciali della galassia di Star Wars.

Warwick Davis, noto per aver interpretato l’ewok Wicket in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, ‘Willow Ufgood’ in “Willow”, presenterà il livestream dai Pinewood Studios. Negli Stati Uniti, i fan e gli influencer si raduneranno presso la sede di Lucasfilm a San Francisco per una speciale visione dell’evento.

Oltre ai nuovi personaggi come Zorii, Jannah, Il Mandaloriano, Cal Kestis e al nuovo droide D-0 per la prima volta sotto forma di prodotti, i fan avranno l’opportunità di dare un primo sguardo all’ampia gamma di prodotti inediti che daranno vita ai personaggi in modi nuovi e inaspettati: giocattoli, abbigliamento, accessori, libri, videogiochi, articoli tecnologici e per la casa.

Creato per celebrare il merchandise introdotto prima dell’uscita dei film episodici della saga, il Force Friday è un evento molto atteso dai fan di Star Wars di tutto il mondo. Gli eventi precedenti – tra cui un unboxing svoltosi in 15 città mondiali nel 2015 e una caccia al tesoro digitale nel 2017 presso i negozi di tutto il mondo – hanno coinvolto milioni di persone che hanno condiviso le proprie esperienze.

Come sempre, i fan sono invitati a unirsi alla conversazione sui social utilizzando l’hashtag Triple #ForceFriday, e anche a partecipare alle celebrazioni nei negozi di tutto il mondo. Alcuni selezionati rivenditori dei principali mercati di tutto il mondo, tra cui i flagship Disney Store americani, apriranno allo scattare della mezzanotte del 4 ottobre presentando l’ampia gamma di novità ispirata alle tre property, oltre a una selezione di prodotti commemorativi speciali in edizione limitata.

A Orlando e Anaheim i fan potranno vivere un’esperienza di shopping di mezzanotte presso World of Disney a Disney Springs e Downtown Disney. Disney Springs ospiterà anche lo shopping di mezzanotte presso il LEGO® Store, oltre a proporre cibi e bibite a tema Star Wars in offerta speciale e al LEGO Star Wars Millennium Falcon Master Build Event che si svolgerà nel corso del weekend.

Man mano che saranno svelati nuovi dettagli della storia, verranno lanciati prodotti aggiuntivi fino all’uscita cinematografica del film e oltre. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sul Triple Force Friday sono disponibili su StarWars.com