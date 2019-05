Oggi è lo: ogni anno, il 4 maggio, i fan di Star Wars di tutto il mondo si augurano a vicenda “May the 4th Be With You” (in assonanza con la frase utilizzata dai cavalieri jedi “May the force be with you”, ovvero “Che la forza sia con te”). È un mese molto importante, perché quest’anno, il 16 maggio, ricorrono i vent’anni dall’uscita di

Mentre noi abbiamo celebrato questa ricorrenza pubblicando foto e video inediti del nostro viaggio in Tunisia alla scoperta delle location di Tatooine, a Roma i fan italiani della saga si sono riuniti insieme a diversi rappresentanti dei gruppi italiani di fan costuming di Star Wars – 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, che dopo aver percorso le vie della Capitale comparendo davanti a luoghi iconici come Castel Sant’Angelo e la Fontana di Trevi si sono riversati in Piazza di Spagna.

Per l’occasione è stato anche diffuso il trailer italiano dell’ultimo film della saga, in uscita il 18 dicembre, che da noi si intitolerà Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Potete vedere le foto che abbiamo scattato nella gallery sottostante, insieme a due immagini ufficiali diffuse dalla Disney, mentre il video è disponibile qui sopra: