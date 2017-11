Star Wars: la descrizione ufficiale di un nuovo pianeta del franchise

In occasione della riapertura di Star Tours nei parchi Disney, la Lucasfilm ha diffuso la descrizione ufficiale di un nuovo pianeta dell’universo di

Il pianeta si chiama Batuu, ed è ufficialmente descritto come segue:

Questo remoto avamposto ai confini della galassia era una volta un crocevia di commerci, poi superato per via della diffusione dei viaggi nell’iperspazio. Ora, è una casa per coloro che preferiscono stare lontani dai riflettori ed è divenuto un punto di ritrovo di contrabbandieri e avventurieri che viaggiano tra i confini dello spazio inesplorato. È anche un piccolo paradiso per coloro che intendono sfuggire ai controlli del Primo Ordine. Per quanto Batuu possa essere un pianeta nuovo per tutti noi, è chiaramente un luogo che è invece molto noto a molti dei personaggi della saga, dal momento che è un posto dove possono avere inizio epiche avventure!

Se oggi sappiamo che Batuu sarà una delle location a tema presenti, a partire nel 2019, a Disneyland e a Disneyworld, non è ancora chiaro se, quando e in quale prodotto (cinematografico, televisivo o videoludico) avremo modo di vedere il pianeta. Potrebbe essere presentato in uno dei film della saga, in uno spin-off o in un gioco. Forse, potrebbe essere presente nella nuova trilogia di Star Wars che sarà curata da Rian Johnson. Una possibilità al centro di varie speculazioni è che Batuu possa apparire in Solo: A Star Wars Story di Ron Howard. Oppure, semplicemente, l’esplorazione del pianeta potrebbe essere un’esclusiva delle attrazioni dei parchi.

Potete vedere un primo look del pianeta grazie al modellino al centro del video in alto.

Il prossimo film della saga cinematografica, com’è noto, è Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in uscita nelle sale a dicembre di quest’anno.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

