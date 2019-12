Uno dei momenti che forse rimangono più impressi diè quello in cuimunge una strana creatura aliena per poi bere il suo latte dal colore bluastro. Ma è possibile ricreare quella particolare leccornia?!

Il canale You Tube How To Drink ha realizzato una curiosa video ricetta in cui ci illustra passo per passo come realizzare il drink di Luke.

Potete vedere il video in cui viene illustrata la ricetta nella parte superiore della pagina.

Leggi anche su Star Wars: gli ultimi Jedi

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Cosa ne pensate? Ditecelo ei commenti!

FONTE: YouTube