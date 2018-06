Dove mettere dei giocattoli se non in un enorme Sandcrawler?!

Un utente di You Tube, Never Not Making, ha realizzato un curioso video in cui realizza per suo figlio un peculiare Toy Box a forma di Sandcrawler, l’iconico mezzo di trasporto usato dai Jawa in Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

