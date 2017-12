Com’è noto, sono stati in molti a notare – in alcune foto – una certa somiglianza tra(interprete del Soldato d’Inverno nell’Universo Cinematografico Marvel) e un giovane Luke Skywalker, così come interpretato danella trilogia originale di

Così, nel corso di un’intervista concessa a MTV, l’attore si è prestato a una finta audizione proprio per il ruolo di Luke, citando alcune delle celebri battute pronunciate da Hamill in Una Nuova Speranza. Il tutto, per Stan, è stato un po’ surreale: l’attore ha rivelato di non avere molta dimestichezza delle battute più note di Star Wars.

Ad ogni modo, in passato l’attore aveva dichiarato – seppur in maniera assolutamente leggera e senza contarci troppo – di essere disposto a vestire eventualmente i panni di un giovane Luke. Come dichiarato da Stan durante il Rhode Island Comic Con:

Voglio solo dire che, in qualsiasi momento chiunque voglia chiamarmi per chiedermi di Luke Skywalker, sarei ben felice di interpretarlo!

Potete vedere l’intervista contenente il finto provino nel video in alto.

Fonte: CB