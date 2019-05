In occasione dello, la Lucasfilm ha diffuso la suite sinfonica con le musiche composte daper l’attesissimo parco, in apertura a fine mese a Disneyland Resort in California il 31 maggio e a Walt Disney World Resort in Florida il 29 agosto.

Si tratta di musiche inedite ideate dal grande compositore e che verranno trasmesse nei parchi, potete sentire la suite nel player qui sopra!

In occasione dello Star Wars Day sono stati rivelati anche numerosi titoli tie-in in uscita a dicembre, tra cui l’immancabile The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, in uscita il 20 dicembre.

Eccolo di seguito: