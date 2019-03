, la nuova area dedicata all’universo di Star Wars aprirà a Disneyland (Anaheim) il 31 maggio e Disney World (Orlando) il 29 agosto. Ci sarà quindi bisogno di un considerevole numero di persone che dovranno lavorare nell’area.

Un nuovo video diffuso online da Attractions Magazine ci mostra l’emozionante reazione di alcuni membri del cast dei parchi Disney che apprende la notizia del loro ingaggio nell’area sopracitata.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Star Wars: Galaxy’s Edge è l’espansione tematica più grande mai realizzata presso un parco Disney, e permetterà agli ospiti di visitare un lontano pianeta ai margini della galassia, sul confine con lo spazio selvaggio, un luogo di commercio dove gli ospiti atterreranno nel bel mezzo dell’azione per vivere la loro storia nel mondo di Star Wars.

I parchi di Disneyland in California e Disney’s Hollywood Studios in Florida includeranno entrambi due attrazioni principali che catapulteranno i visitatori nella guerra tra il Primo Ordine e la Resistenza. Ogni attrazione, così come l’intero parco, offrirà la possibilità di immergersi completamente nell’universo di Star Wars come mai avvenuto prima.

Nella prima attrazione sarà possibile entrare nell’hangar di uno Star Destroyer. La seconda permetterà di volare nel Millennium Falcon, completando una missione critica prima di lanciarsi nell’Iperspazio. A seconda di come verrà completata la missione, si potranno ottenere crediti della Galassia extra oppure… finire sulla lista di un cacciatore di taglie. Finendo sulla lista di Harkos si potrebbero avere problemi nella cantina locale.

FONTE: CB