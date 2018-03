Ho avuto un inizio, una parte centrale e adesso una fine. Non pensavo che sarebbero tornati da noi [dalle star degli Episodi IV, V e VI] chiedendoci di tornare per nuovi film. Per me è più divertente ora, perché ho una prospettiva decisamente diversa rispetto al periodo dei primi capitoli. Avevo vent’anni e Star Wars era il mio primo film!

Tornare nel ruolo di Luke Skywalker è stata un’esperienza indubbiamente emozionante per. L’attore, che ha più volte parlato del suo stupore iniziale nell’apprendere il destino di Luke nella saga, in una recente intervista ha avuto modo di rivelare che ricoprire il ruolo è stato probabilmente più divertente oggi di quanto non lo sia stato nel corso dei lavori della trilogia originale. Come spiegato da Hamill:

Una scena del documentario sulla realizzazione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi mostra inoltre l’attore alle prese con la sequenza nella quale il tempio dei Jedi viene distrutto dopo il suo confronto con il giovane Ben Solo. Dopo lo stop alle macchine da presa Hamill rimane alcuni istanti sul set, profondamente commosso all’idea di star nuovamente interpretando Luke dopo 40 anni.

Potete vedere la clip dietro le quinte nel video in alto o qui di seguito:

Mark Hamill broke down whilst filming the sacking of Luke’s temple pic.twitter.com/hVnXJdDyb9 — Star Wars Legacy (@theswlegacy) 18 marzo 2018

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

