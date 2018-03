Una scena diha sollevato non pochi dubbi nella mente dei fan della Galassia lontana lontana. Stiamo ovviamente parlando del corpo del Generale Leia Organa che fluttua nello spazio per poi trascinarsi in seguito grazie alla Forza nell’astronave dei ribelli.

Ebbene un video mashup realizzato dal canale You Tube DavidUngerMusic ha voluto inserire “I Believe I Can Fly” di R. Kelly come sottofondo musicale della sopracitata sequenza conferendo a quest’ultima un’atmosfera del tutto differente dall’originale.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

FONTE: GeekTyrant