In occasione del passato Star Wars Day il canale You Tube Grant Davis ha realizzato un curioso video che mostra la costruzione in timelapse dell’interno dello Star Destroyer (in versione LEGO) visto nella parte iniziale di, ovvero l’enorme astronave in cui Rey si introduce furtivamente su Jakku.

Trovate il video nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti o in questo post del forum Star Wars.

Scritto da J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, e diretto da Abrams, Star Wars: Il Risveglio della Forza è prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Bryan Burk.

Nel cast John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, e Max von Sydow oltre a membri del cast originale quali Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker.

La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, il film è uscito il 18 dicembre negli USA, il 16 in Italia.

FONTE: GeekTyrant