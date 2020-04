Sono rivolti più ai millennial e alla generazione X a cui appartengo… perciò i bambini ne sono un po’ esclusi, e quindi devono ricorrere alle serie animate per la loro dose di Guerre Stellari o a film come La minaccia fantasma. Quello è un film adatto a loro, mentre le nuove versioni di Star War non sono proprio rivolte ai bambini, una cosa per cui George era in realtà contrario. George pensava costantemente ai bambini, diceva che se riesci a catturare i bambini, avrai degli appassionati per 20 anni. Quest’idea che i film debbano essere per adulti è una cosa nuova, in tutta onestà.