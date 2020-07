In molti si sono lamentati della mancanza dei Fantasmi della Forza nella concitata lotta tra Rey e l’Imperatore Palpatine nel terzo atto di. Ci sono dei noti cammeo vocali di Jedi del passato nella sequenza, ma non i fantasmi, come in molti si sarebbero aspettati.

Per questo motivo il canale You Tube jon h ha deciso di realizzare un video fan made in cui ha inserito alcuni noti volti Jedi come Fantasmi della Forza nelle sopracitata sequenza.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

Cosa ne pensate di questo video? Diteci la vostra nei commenti!